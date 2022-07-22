برشلونة يبيع 15% إضافية من حقوقه التلفزيونية لصندوق استثمار أميركي من قبل AFP July 22, 2022 14:08 0:52 دقيقة أعلن نادي برشلونة الإسباني الجمعة أنه باع نسبة إضافية تبلغ 15 في المئة من حقوق البث التلفزيوني في الدوري الإسباني، لصندوق الاستثمار الأميركي "سيكسث ستريت" على مدى السنوات الـ25 المقبلة. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة قمة منتظرة بين لبنان والأردن في نصف نهائي كأس آسيا 0:39 دقيقة لابورت يفوز بالمرحلة وفينغيغارد يحافظ على الصدارة 2:01 دقيقة نجوم باريس سان جيرمان يشاركون في حصة للجودو 0:47 دقيقة باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة أوراوا رد دايموندز 0:43 دقيقة الأرجنتيني تاغليافيكو على أعتاب الانضمام إلى ليون 0:57 دقيقة يوفنتوس يتفاوض مع رامسي لفسخ عقده بالتراضي 1:27 دقيقة تين هاخ لديه مخاوف بسبب غياب كريستيانو رونالدو 0:49 دقيقة تين هاخ يريد بقاء مارسيال مع الـ"يونايتد" 0:53 دقيقة بوماس المكسيكي يتعاقد مع داني ألفيس 0:31 دقيقة تشافي يلتحق ببعثة برشلونة في الولايات المتحدة