وتألق في الدقائق العشر الأولى الشاب آنسي فاتي في المشاركة الأولى له كأساسي؛ إذ سجل هدفاً بالدقيقة 2 وصنع آخر للهولندي فرينكي دي يونغ 7، وفي الثاني سجل لبرشلونة المدافع جيرارد بيكيه 51 والبديل الأوروغوياني لويس سواريز ثنائية61، 82.

وسجل للخفافيش الفرنسي كيفن غاميرو 27، والبديل ماكسي غوميز 90+2.

وصار رصيد برشلونة 7 نقاط في المركز الرابع أما نقاط فالنسيا فتوقف رصيده عند 4 في المركز 14.

فيما يلي تفاصيل المباراة:

نهاية المباراة بفوز برشلونة 5-2.

- هدف، فالنسيا في الدقيقة 90+2 للبديل الأوروغوياني ماكسي غوميز بعد تمريرة متقنة من البديل الآخر الروسي دينيس شيرشيف.

- هدف د 82، سواريز يضيف الخامس لفريقه والثاني له شخصياً، بهدف يثبت جوعه للتهديف.

- هدف د 61 سواريز بعد دخوله بدقيقة يهز الشباك بلمسة إبداعية كرة ملتفة أصابت القائم ودخلت الشباك.

- د 60 الأوروغوياني لويس سواريز بعد غياب بسبب الإصابة يدخل بديلاً لفاتي.

- هدف د 52 أرتور يقاتل على كرة مررها لغريزمان الذي سدد بقوة لكن توقيت ورؤية سيلسين جعلا الهدف أسهل بعد أن عادت الكرة من القائم، لبيكيه المتقدم والذي سجل الثالث لبرشلونة (3-1).

- نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة 2-1

- د 38 غاميرو كاد أن يعادل لولا تألق تير شتيغن.

- هدف د 29 الفرنسي كيفين غاميرو يقلص الفارق بهدف عاد إليه الحكم لتأكيده من خلال رأي حكام الفار بعد شك بحلول غاميرو بموقف متسلل.

- فاتي أصبح أصغر لاعب على الإطلاق يسجل ويقدم تمريرة حاسمة في مباراة واحدة بالدوري الأسباني (16 سنة و318 يوماً).

- هدف د 7 آنسي يرد الهدية سريعاً لـ دي يونغ الذي لم يتوان في زرعها الهدف الثاني في مرمى حارس برشلونة السابق الهولندي سيليزين (2-0 لبرشلونة).

- هدف د 2 الشاب آنسي فاتي يفتتح التسجيل مبكراً من متابعة قوية داخل الجزاء بعد تمريرة ذكية من دي يونغ.

الحكم سانشيز مارتينيز يطلق صافرة البداية