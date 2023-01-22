برشلونة يبحث عن الابتعاد بالصدارة من بوابة خيتافي من قبل beIN SPORTS January 22, 2023 07:58 2:11 دقيقة منتشياً بفوزه على أتليتيكو مدريد، يستضيف برشلونة نادي خيتافي وعينه على نقاط الفوز لتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه وغريمِه التقليدي ريال مدريد. تقارير إخبارية برشلونة خيتافي -آخر الفيديوهات 2:45 دقيقة ريال مدريد يخوض مباراة صعبة أمام بيلباو 1:31 دقيقة ليهيتشكا يقصي ألياسيم من بطولة أستراليا 1:58 دقيقة أكرد: "الركراكي لعب دوراً كبيراً في إنجاز المغرب" 2:11 دقيقة برشلونة يبحث عن الابتعاد بالصدارة من بوابة خيتافي 3:02 دقيقة مانشستر يونايتد يحل ضيفاً على آرسنال في لقاء منتظر 1:04 دقيقة ريباكينا تنهي مشوار شفيونتيك وتصعد لربع النهائي 0:39 دقيقة فوز ثمين لإشبيلية على قاديش 3:13 دقيقة الجزائر تختتم دور المجموعات بالعلامة الكاملة 3:53 دقيقة المنتخب الليبي يتغلّب على نظيره الإثيوبي 3:15 دقيقة أتليتيكو مدريد يكرم وفادة بلد الوليد بثلاثية