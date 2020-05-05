أعلن نادي برشلونة الاسباني الثلاثاء أنه سيباشر الأربعاء إجراء فحوصات كشف فيروس "كوفيد-19" للاعبيه، مع عودتهم إلى التمارين الفردية في إطار استعدادات الأندية لاستئناف الدوري المحلي لكرة القدم الشهر المقبل بموجب اقتراح للرابطة.

وأعلنت رابطة الليغا الاثنين أنها تنوي "العودة إلى المنافسات في حزيران/يونيو"، بعدما أعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر لاستئناف التمارين الفردية للبطولات الاحترافية هذا الأسبوع بشكل تدريجي.

وقال النادي الكاتالوني في بيان "سيعود الفريق الأول إلى التمارين الأربعاء لإجراء الفحوصات قبل بدء التمارين الفردية في الأيام المقبلة".

وتابع متصدر الترتيب قبل تعليق المنافسات منتصف آذار/مارس الفائت "أعطت الليغا الضوء الأخضر لإجراء هذه الفحوصات بعد تفتيش منشآت النادي هذا الصباح".

وسبق لقطبي العاصمة مدريد، ريال وأتلتيكو، أن أعلنا أنهما سيخضعان لاعبيهم للفحوصات الأربعاء.

ومنحت السلطات الصحية في البلاد الضوء الاخضر، في حين تعاون الاتحاد الإسباني لكرة القدم والرابطة واختصاصيون في المجال الطبي في وضع بروتوكول صحي خاص باستئناف التدريبات "بهدف ضمان سلامة جميع الأشخاص المشاركين".

وكانت الحكومة الإسبانية أقرت خطة رفع قيود الإقفال التام الاثنين وجاءت على أربع مراحل، على ان يشمل ذلك بالنسبة إلى الرياضيين المحترفين "فتح المجال أمام التدريبات الفردية والحد الأدنى من التمارين للرابطات المحترفة".

وأعلنت الحكومة أنه بدءا من المرحلة الرابعة التي تدخل حيز التنفيذ في أوائل حزيران/يونيو، سيسمح بإقامة أحداث في الهواء الطلق (مثل مباريات كرة القدم) شرط ألا يتجاوز عدد المتواجدين 400 شخص.