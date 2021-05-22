وأجرى المدرب رونالد كومان تغييرات كثيرة على التشكيلة وغاب ليونيل ميسي ومارك-أندريه تير شتيغن وجيرار بيكيه ولونغليه، وألبا وبيدري.

وبعد أن بدت المباراة في طريقها للتعادل دبت الحياة في اللقاء في الدقائق الأخيرة.

وأنهى برشلونة الموسم برصيد 79 نقطة متأخراً بسبع نقاط عن أتليتيكو مدريد البطل وبخمس عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وكان لدى إشبيلية (الرابع 74 نقطة) فرصة لخطف المركز الثالث لو خسر برشلونة اليوم، وفاز الفريق الأندلسي غداً على ديبورتيفو ألافيس.

وتأهل كل من أتلتيكو وريال وبرشلونة وإشبيلية إلى دوري أبطال أوروبا.

وريال سوسييداد الخامس الفائز على أوساسونا 1-0 وريال بيتيس السادس الفائز على سلتا فيغو 3-2، تأهلا إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم المقبل.

