الأخبار القادمة من إسبانيا أكدت أن قائد البلاوغرانا بعث برسالة فاكس إلى إدارة النادي طالب فيها بفسخ عقده.. حيث يملك في عقده بندا يتيح له إنهاء ارتباطه بالبارصا من جانب واحد بنهاية الموسم.

لكن نادي برشلونة أكد أن البند الذي يتحدث عنه ميسي قد انتهى فعلياًٍ خلال الأشهر الماضية، ومن المنتظر أن تجتمع الإدارة لتحليل هذا الموضوع. وكان ميسي قد تواصل مع المدرب الجديد لبرشلونة رونالد كومان قبل أيام قليلة حيث أخبره النجم الأرجنتيني بأنه يرى نفسه خارج أسوار النادي الكتالوني.

يذكر أن الشرط الجزائي في عقد ميسي يبلغ 700 مليون يورو، ومن المقرر أن ينتهي عام 2021.