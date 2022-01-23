موعد مباراة برشلونة وألافيس الأحد في الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدتها في بث مباشر حصرياً على قنوات beIN SPORTS.

استديو مباراة برشلونة وألافيس سيتضمن متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة وتقارير حصرية وإحصاءات مميزة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS، وآخر ما يتعلق باستعدادات الفريقين.

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