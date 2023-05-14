برشلونة وإسبانيول: ديربي منتظر بأهداف مختلفة من قبل beIN SPORTS May 14, 2023 09:45 2:29 دقيقة يصطدم برشلونة بجاره إسبانيول في ديربي التناقضات، برشلونة سيكون لأول مرة أمام فرصة حسم التتويج في حال فوزه، فيما يسعى إسباينول إلى الهروب من أسفل الترتيب. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة إسبانيول -آخر الفيديوهات 2:43 دقيقة آرسنال يستضيف برايتون وعينه على مواصلة الضغط 3:25 دقيقة سيتي للاقتراب من اللقب وإيفرتون للابتعاد عن الهبوط 2:29 دقيقة برشلونة وإسبانيول: ديربي منتظر بأهداف مختلفة 0:32 دقيقة سندرلاند يأخذ الأفضلية في ذهاب نصف النهائي 2:53 دقيقة باير ليفركوزن لتغيير الصورة أمام شتوتغارت 0:27 دقيقة تيدي يعود إلى منصات التتويج 2:42 دقيقة ريال مدريد يستعيد وصافة الدوري الإسباني مؤقتاً 3:37 دقيقة التعادل يحسم موقعة "الذهاب" بين الوداد وصنداونز 5:22 دقيقة باريس سان جيرمان يقترب من اللقب 6:32 دقيقة فوز باهر لدورتموند على مونشنغلادباخ