وكان أبيدال، مدافع برشلونة السابق ومديره الرياضي راهناً، قد شرح في مقابلة مع صحيفة "سبورت" الثلاثاء أسباب إقالة فالفيردي في 13 كانون الثاني/يناير الماضي "كان العديد من اللاعبين غير راضين ولا يعملون كثيراً، وكانت هناك مشكلة تواصل داخلي. العلاقة بين اللاعبين والمدرب كانت دوما جيدة، لكن بعض الأمور أشعر فيها كلاعب سابق. أبلغت النادي بما أشعر، وتعيّن اتخاذ قرار".

لكن تصريحات أبيدال أثارت غضب نجم الفريق ليونيل ميسي الذي رد عبر صفحته على انيتغرام قائلاً: " "بصراحة لا أحب هذا النوع من الأشياء، لكن أعتقد أن الجميع يجب أن يكون مسؤولاً عن مهامه ويتحمل مسؤوليات قراراته. نحن أول من يتحمل المسؤولية عندما لا نكون جيدين. المدراء أيضاً يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم".

تابع ميسي (33 عاماً) الذي نادراً ما يطلق تصريحات هجومية "في النهاية، أعتقد أنه عندما نتحدث عن اللاعبين بهذه الطريقة، يجب أن نذكر الأسماء، وإلا سيشعر الجميع بالقلق ويغذي هذا الأمر شائعات غير مؤكدة".

