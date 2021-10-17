برشلونة من أجل العودة إلى سكة الانتصارات من قبل beIN SPORTS October 17, 2021 10:53 3:12 دقيقة سيحاول برشلونة تصحيح مساره عندما يستضيف فالنسيا في قمّة مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة فالنسيا -آخر الفيديوهات 3:12 دقيقة برشلونة من أجل العودة إلى سكة الانتصارات 0:57 دقيقة أوبلاك يتحدث عن لقاء ليفربول 0:32 دقيقة أياكس يهزم هيرنفين ويستعيد الصدارة 3:02 دقيقة ليون يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة موناكو 1:34 دقيقة سوسييداد ينتصر على مايوركا ويتربع على الصدارة 0:28 دقيقة الهلال يتخطّى بيرسيبوليس ويتأهل للمربع الذهبي 0:42 دقيقة العربي يحقق فوزاً كبيراً على الشمال 1:13 دقيقة رانييري يقر بصعوبة مهمته مع واتفورد 1:50 دقيقة بوغبا: "نشعر بخيبة أمل" 3:52 دقيقة تشيلسي ينجو من فخ برينتفورد ويقتنص الصدارة