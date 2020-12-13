برشلونة مطالب بالفوز على ليفانتي من قبل beIN SPORTS December 13, 2020 14:45 3:00 دقيقة بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين أمام قادش ويوفنتوس، سيكون برشلونة مطالبًا بحصد الانتصار أمام ليفانتي، من أجل استعادة التوازن الذي يغيب عن فريق كومان على أصعدة مختلفة. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة ليفانتي -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة أولسان هيونداي يصعد إلى نهائي دوري أبطال آسيا 0:50 دقيقة منزل روسي يتعرض للسطو خلال مراسم جنازته 0:49 دقيقة جوشوا يُسقط بوليف ويستعد لنزال فيوري المنتظر 2:02 دقيقة كارفاخال: "نعمل على استعادة مستوانا المعهود" 1:01 دقيقة ريال مدريد يهزم جاره أتلتيكو ويزحف نحو المقدمة 3:03 دقيقة دربي مانشستر ينتهي بلا غالب ولا مغلوب 3:04 دقيقة مرسيليا يواصل نتائجه المميزة في الـ"ليغ 1" 0:48 دقيقة فوز أول لكروتوني من بوابة سبيزيا 2:42 دقيقة إشبيلية يخطف فوزاً صعباً بالنيران الصديقة 0:32 دقيقة نيوكاسل ينتزع فوزاً صعباً من وست بروميتش