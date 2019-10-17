ومن المقرّر أن تقام مواجهة الكلاسيكو بين الغريمين على ملعب "كامب نو" يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، لكن رابطة الدوري الإسباني اقترحت تغيير ملعب المباراة إلى "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن إدارة نادي برشلونة أخبرت لجنة المسابقات في الدوري الإسباني برفضها مقترح تغيير ملعب الكلاسيكو المقبل من "كامب نو" إلى "سانتياغو بيرنابيو".

ومن المرتقب أن تعلن لجنة المنافسات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم قرارها بشأن الكلاسيكو، بين يومي الخميس والجمعة/ في ظل أنباء عن تأجيل المباراة إلى الرابع أو الثامن عشر من كانون الثاني/ديسمبر 2019.

وتعيش مدينة برشلونة في مقاطعة كاتالونيا على وقع مظاهرات مطالبة بالإفراج عن الانفصاليين الذي صدر بحقهم أحكام بالسجن في مدريد.