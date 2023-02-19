برشلونة للتعويض أمام قادش بعد تعادله مع مانشستر يونايتد من قبل beIN SPORTS February 19, 2023 13:51 1:59 دقيقة بعد تعادله في الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد تتوجه أنظار برشلونة إلى الدوري مجدداً لملاقاة قادش وسط غياباتٍ في صفوفه. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة قادش -آخر الفيديوهات 6:17 دقيقة سان جيرمان يتخطى ليل بعد موقعة مثيرة 0:40 دقيقة ليبرون جيمس سيشارك في مباراة كل النجوم 1:59 دقيقة برشلونة للتعويض أمام قادش بعد تعادله مع يونايتد 0:53 دقيقة صحيفة تنتقد هالاند بسبب إهداره للفرص السهلة 0:53 دقيقة الاتحاد المنستيري يستعد للقاء ريال باماكو 1:55 دقيقة الجيش الملكي يبحث عن نقاط الفوز أمام أسكو كارا 8:57 دقيقة جارديم يشيد بتنظيم قطر ويؤكد صعوبة مواجهة الهلال 12:23 دقيقة دياز يشدد على صعوبة المواجهة أمام شباب الأهلي دبي 10:42 دقيقة أوزونيديس يثق بقدرات لاعبي الفيصلي 15:54 دقيقة نكونام: "حللنا الفريق المنافس"