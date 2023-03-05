برشلونة للابتعاد بالصدارة وفالنسيا للهروب من الهبوط March 5, 2023 08:28 2:25 دقيقة يستقبل برشلونة المتصدر ضيفه فالنسيا، حيث يسعى رجال المدرب تشافي لتوسيع الفارق أكثر عن ريال مدريد الوصيف فيما يطمح فالنسيا صاحب المركز ما قبل الأخير لتحقيق نتيجةٍ إيجابية للخروج من منطقة الهبوط. تقارير إخبارية فالنسيا الإسباني الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 1:04 دقيقة المجلس الدولي لكرة القدم يصادق على تغييرات جديدة 3:08 دقيقة مباراة بآمال مختلفة بين ريال بيتيس وريال مدريد 2:25 دقيقة برشلونة ليبتعد بالصدارة وفالنسيا للهروب من الهبوط 0:39 دقيقة مبابي: "كنت أعرف أنني سأحطم الرقم" 4:56 دقيقة باريس سان جيرمان يستعد لبايرن بفوز مثير على نانت 5:41 دقيقة أتليتيكو مدريد يحقق فوزاً كبيراً على إشبيلية 1:35 دقيقة مبابي يصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان 2:20 دقيقة أونيون برلين يسقط في فخ التعادل أمام كولن 5:22 دقيقة بيلاستيغوين وغوتييريس إلى النهائي بعد مباراة قوية 0:35 دقيقة التعادل يحسم ديربي الشمال بين لونس وليل