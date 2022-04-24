برشلونة لتعزيز حظوظه بحسم وصافة الليغا April 24, 2022 12:17 2:48 دقيقة يستقبل برشلونة ضيفه رايو فايكانو، الذي أحرجه ذهاباً بعدما انتصر عليه بهدف دون مقابل، لكن كتيبة "تشافي" لن تفرط مرة أخرى في فرصة ذهبية لتعزيز حظوظ برشلونة بإنهاء الموسم في المركز الثاني. تقارير إخبارية تشافي هرنانديز الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 3:21 دقيقة ليفربول يسعى لمواصلة الضغط على مانشستر سيتي 0:55 دقيقة تايسون فيوري يعلن اعتزال الملاكمة 0:39 دقيقة جمال بلماضي مستمر مع منتخب الجزائر 0:33 دقيقة ناغلسمان يشدد على أهمية لقب البوندسليغا 2:48 دقيقة برشلونة لتعزيز حظوظه بحسم وصافة الليغا 2:47 دقيقة مباراة مرتقبة بين وست هام وتشيلسي 4:00 دقيقة الوداد الرياضي يتأهل إلى نصف النهائي 0:32 دقيقة ريال بيتيس يتوّج بكأس ملك إسبانيا 4:03 دقيقة التعادل الإيجابي يحسم مباراة الهلال والشارقة 3:08 دقيقة الفيصلي يدرك التعادل أمام الوحدات في الوقت القاتل