برشلونة ضيفاً على أتليتيك بيلباو وسط أجواء متوترة من قبل beIN SPORTS March 12, 2023 14:05 2:25 دقيقة يحل برشلونة المتصدر ضيفاً على أتليتيك بيلباو وسط أجواء من التعقيدات في إدارة النادي الكتالوني حيث يسعى المدرب تشافي إلى عزل لاعبيه عن محيط التوترات في لقاءٍ صعب في سان ماميس. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة أتليتيك بيلباو -آخر الفيديوهات 2:25 دقيقة برشلونة ضيفاً على أتليتيك بيلباو وسط أجواء متوترة 0:51 دقيقة بوغاتشار بطلاً للمرحلة السابعة من سباق باريس - نيس 2:16 دقيقة مواجهة مرتقبة بين السد والدحيل 0:50 دقيقة ريال مدريد يُعلق على اتهام برشلونة بشبهات فساد 1:05 دقيقة كيسييه: التأقلم في برشلونة لم يكن سهلاً 0:57 دقيقة ألياسيم إلى ثالث أدوار بطولة إنديان ويلز 4:55 دقيقة مبابي يهدي باريس سان جيرمان فوزاً متأخراً 3:16 دقيقة شبيبة القبائل يقتنص انتصاراً مثيراً من فيتا كلوب 0:50 دقيقة أنطاليا سبور ينتصر برباعية وزانيلو يسجل لغلطة سراي 4:32 دقيقة دورتموند يهدر الفوز أمام شالكه