الفريق الكاتالوني أجرى حصة تدريبية استعداداً لمواجهة أوساسونا الذي يحتل المركز الثامن في الترتيب، حيث شهدت الحصة حضور جميع اللاعبين باستثناء سيرجي روبيرتو المصاب.

هذا ووجه تشافي الدعوة مرة أخرى للاعب الشاب لامين يامال الذي شارك بديلاً في مباراة بيتيس الماضية عن عمر بلغ خمسة عشر عاماً وتسعة أشهر.

هذا ويسعى رجال المدرب تشافي لتحقيق الفوز في المباراة واستغلال الروح المعنوية للفريق بعد الفوز الأخير على ريال بيتيس برباعية نظيفة.

ويحتل برشلونة صدارة الترتيب بتسع وسبعين نقطة بفارق إحدى عشرة نقطة عن ريال مدريد الثاني.