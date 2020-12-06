وبعد أن مني بخسارته الرابعة في عشر مباريات هذا الموسم ضمن الليغا، قال كومان "هذه خطوة هائلة إلى الوراء على صعيد احتمالات المنافسة (على اللقب)، يجب أن نرى الأمور من هذه الزاوية".

ويحقق برشلونة بداية سيئة في الدوري المحلي وضعته في المركز السابع، بفارق 12 نقطة عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

تابع كومان، مدافع النادي الكاتالوني السابق والقادم من تدريب المنتخب الهولندي "النتيجة النهائية مخيّبة. يجب أن نكافح، أن نتابع، لكن هذا صعب: فارق 12 نقطة مع فريق قوي مثل أتلتيكو، هذا هائل".

وأضاف قادش، العائد إلى دوري الكبار للمرة الأولى منذ موسم 2005-2006، برشلونة إلى لائحة ضحاياه، بعد فوزه في المرحلة السادسة على أرض ريال مدريد حامل اللقب وثالث الترتيب راهنا.

تابع كومان "لكن الحقيقة، أنه إذا لم نحسّن وضعنا ولا نتطور في إدارة الأوقات الحاسمة وفتراتنا السيئة في بعض المباريات خارج ارضنا، لا يمكننا القول سوى (ان اللقب قد ضاع)".

ودخل برشلونة اللقاء على خلفية ثلاثة انتصارات متتالية سجل فيها 11 هدفًا من دون أن تهتز شباكه، بينها مباراتان في دوري أبطال أوروبا، لكن معاناته خارج ملعبه محليًا تواصلت بفشله في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة تواليا بعيدًا عن "كامب نو".

ووجد كومان صعبة في "تفسير الأهداف التي نتلقاها"، وذلك بعد خطأ دفاعي من الشاب اوسكار مينغيسا أدى إلى هدف قادش الاول في مرمى الحارس الألماني مارك اندري تير شتيغن الذي يتحمل أيضًا مسؤولية الهدف الثاني "هذا ضعف في التركيز ربما، لكن اليوم (السبت) افتقدنا للشراسة عندما كانت الكرة مع الخصم".

ورفض لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس إيجاد أعذار بعد الخسارات المتكررة "من المقلق ان نتعرض لهذا الكم من الخسارات، ما يبعدنا اكثر عن مراكز المقدمة".

تابع في مقابلة لصحيفة "ماركا": "الأخطاء الفردية كلفتنا الكثير من النقاط هذا الموسم".

ويتواجه برشلونة مع يوفنتوس الإيطالي في المرحلة القادمة من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء القادم، حيث يتصدر الترتيب بفارق 3 نقاط عن بطل إيطاليا قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، قبل ان يستضيف ليفانتي الأسبوع المقبل في الليغا.



