وتقدم الفريق العائد إلى الليغا، مبكراً في الدقيقة 7 عن طريق روبيرتو توريس بطريقة رائعة، منهياً شوطاً لم يقدم فيه النادي الكاتالوني ما يشفع له.

وفي الثاني تحسن أداء برشلونة وسجل له، البديل الشاب أنسوماني فاتي من غينيا بيساو 51، من رأسية مركزة وذلك في ثاني مباراة له مع الفريق الأول.

ثم انبرى البديل البرازيلي الآخر العائد أرثر لتسجيل التقدم 64، لكن توريس نفسه عاد وزار شباك تير شتيغن بهدف التعادل 2-2 من ركلة جزاء.

برشلونة بهذا التعادل صار رصيده 4 نقاط في المركز الخامس، أما أوساسونا فيتقدم عليه بـ5 نقاط في المركز الرابع.

وبدا برشلونة متفككاً ولديه نقاط ضعف واضحة خصوصاً في خط الدفاع وفي مجموع ما قدمه حتى الآن في ثلاث مباريات (ما عدا الشوط الثاني من مباراة ريال بيتيس) برشلونة لم يعطِ عشاقه إشارات إيجابية حين يغيب عنه نجمه وملهمه ميسي.

وخاض النادي الكاتالوني اللقاء الثالث تواليًا بغياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أصيب في ساقه اليمنى، خلال أول تمرين له بعد الاجازة الصيفية في 5 آب/أغسطس الجاري.

كما وغاب أيضاً المهاجمان الأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبيلي بداعي الاصابة.



نهاية المباراة بتعادل الفريقين 2-2