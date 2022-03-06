افتتح إلتشي التسجيل في الدقيقة 44 عبر فيديل شافيز لكن الفريق الكتالوني أدرك التعادل عبر فيران توريس في الدقيقة 60 قبل أن يخطف الهولندي ممفيس ديباي هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 84.

وارتقى برشلونة بهذا الفوز إلى المركز الثالث برصيد 48 نقطة محققاً فوزه الثالث توالياً في الليغا في حين تجمّد رصيد إلتشي عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

ولم يذق برشلونة طعم الخسارة منذ 4 كانون الاوّل/ديسمبر وسقوطه على أرضه أمام ريال بيتيس 0-1 (المرحلة السادسة عشرة)، محققاً 4 انتصارات توالياً في مبارياته الأخيرة في مختلف المسابقات في سلسلة سجل خلالها 14 هدفاً.

وتحضر النادي الكاتالوني بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي الخميس المقبل عندما يستقبل على ملعبه "كامب نو" غلطة سراي التركي في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

في المقابل، مني إلتشي بخسارته الثالثة هذا العام في "لا ليغا" بعدما كان حقق أربعة انتصارات مقابل تعادلين.

أجرى تشافي هرنانديز مدرب برشلونة ثلاثة تغييرات مقارنة مع مباراته الأخيرة التي فاز بها برباعية نظيفة على أتلتيك بلباو، فحلّ جوردي ألبا والفرنسي عثمان ديمبيليه والهولندي فرينكي دي يونغ بدلاً من الأميركي سيرجينيو ديست وأداما تراوري وفيران توريس الذي دخل بين الشوطين بدلاً من غافي.

