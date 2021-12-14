وأصدر النادي الكاتالوني بياناً جاء فيه "في تمام الساعة 12:00 (11:00 بتوقيت غرينيتش) سيتواجد سيرخيو +كون+ أغويرو في كامب نو من أجل التحدث عن مستقبله".

وبحسب الصحافة المحلية بات من شبه المؤكد، أن يعلن الدولي الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عاماً والمنتقل هذا الموسم إلى برشلونة في صفقة انتقال حر قادماً من مانشستر سيتي الإنكليزي بعد مسيرة حافلة بالألقاب، اعتزاله على خلفية مشكلات في القلب.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الثلاثاء أن "كل شيء يشير إلى أن المهاجم الأرجنتيني أكد اعتزاله بعد إصابته باضطراب في ضربات القلب خلال المباراة ضد ألافيس (30 تشرين الأول/أكتوبر)".

وغادر الهداف التاريخي لسيتي الملعب قبل الاستراحة أمام ألافيس 1-1 عقب إصابته بدوار حيث تم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأعلن بعدها نادي الـ"بلاوغرانا" أن "كون" كان يتبع "إجراءات علاجية".

وأضاف "هو في إجازة مرضية للأشهر الثلاثة المقبلة. سيتم تقييم فعالية علاجه لتحديد عملية شفائه".

وردّ أغويرو على الشائعات التي أعلنت عن نهاية مسيرته الشهر الماضي، في رسالة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه سيتابع "إرشادات أطباء النادي والعلاج ومراقبة التطور خلال 90 يومًا".

وترك أغويرو مانشستر سيتي، المتوج معه بـ15 لقبًا، الصيف الماضي عقب مشاركته مع منتخب بلاده المتوج بلقب "كوبا أمريكا" في تموز/يوليو الماضي.

وترك أغويرو سيتي باعتباره الهداف التاريخي له مع 260 هدفًا، ومع أكبر عدد من الأهداف المسجلة لنادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز (184 هدفًا في 275 مباراة).

وعانى أغويرو قبل انتقاله إلى برشلونة في صفقة انتقال حر، من إصابة بفيروس "كوفيد-19".

ولم تكن بداية المغامرة الثانية لأغويرو، ثالث الهدافين في تاريخ المنتخب الأرجنتيني، في الدوري الإسباني، بعد التي خاضها مع أتلتيكو مدريد بين 2006 و2011، موفقة إذ عانى من الإصابة واكتفى بالمشاركة في خمس مباريات وبهدف واحد.

