حث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة ميسي مديره الرياضي الفرنسي إيريك إبيدال على "تحمل مسؤولياته" بعد تصريحات للأخير حول ظروف إقالة المدرب إرنستو فالفيردي أزعجت أفضل لاعب في العالم ست مرات.

كتب ميسي في صفحته على انستغرام رداً على أبيدال الذي قال إن الكثير من اللاعبين لم يكونوا راضين عن فالفيردي الذي أقيل وعُيِّن بدلاً منه كيكي سيتيين: "بصراحة لا أحب هذا النوع من الأشياء، لكن أعتقد أن الجميع يجب أن يكون مسؤولاً عن مهامه ويتحمل مسؤوليات قراراته. نحن أول من يتحمل المسؤولية عندما لا نكون جيدين. المدراء أيضاً يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم".

تابع ميسي (33 عاماً) الذي نادراً ما يطلق تصريحات هجومية "في النهاية، أعتقد أنه عندما نتحدث عن اللاعبين بهذه الطريقة، يجب أن نذكر الأسماء، وإلا سيشعر الجميع بالقلق ويغذي هذا الأمر شائعات غير مؤكدة".

وكان أبيدال، مدافع برشلونة السابق ومديره الرياضي راهناً، قد شرح في مقابلة مع صحيفة "سبورت" الثلاثاء أسباب إقالة فالفيردي في 13 كانون الثاني/يناير الماضي "كان العديد من اللاعبين غير راضين ولا يعملون كثيراً، وكانت هناك مشكلة تواصل داخلي. العلاقة بين اللاعبين والمدرّب كانت دوماً جيدة، لكن بعض الأمور أشعر فيها كلاعب سابق. أبلغت النادي بما أشعر، وتعيّن اتخاذ قرار".

وفي المقابلة عينها، قال أبيدال (40 عاماً) الذي يشغل منصبه منذ عام 2018 أن النادي الكتالوني يعمل على تمديد عقد ميسي "بدأت المفاوضات مع الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو وأوسكار غراو المدير التنفيذي، وتكمن الفكرة في توقيع عقد أطول من تمديد سنوي بسيط".

تابع "أتوقع أن نصل إلى اتفاق مع ليو ميسي لأنه يعرف أن برشلونة بحاجة إليه... نحن كناد، نحاول جعله أكثر سعادة، ولجعله أكثر سعادة يجب أن يحصل على زملاء جيدين، مجموعة أكثر قوة وشعور جيد بالفرح كل يوم، وقبل أي شيء الألقاب".

وكان برشلونة قد تنازل عن صدارة الدوري المحلي لغريمه ريال مدريد، ويبتعد عنه راهناً بفارق 3 نقاط بعد 22 مرحلة على بداية الليغا.