برايثوايت يصف مواجهة برشلونة بالأمر الاستثنائي December 28, 2022 14:16 1:45 دقيقة وصف مارتن برايثوايت لاعب إسبانيول مواجهة فريقه السابق برشلونة في ديربي كاتالونيا المرتقب بالأمر الاستثنائي، معترفاً في الوقت ذاته أنّ فريقه لم يحصل حتى الآن على العدد المأمول من النقاط في الدوري الإسباني هذا الموسم. مقابلات الدوري الإسباني إسبانيول مارتن برايثوايت -آخر الفيديوهات 1:47 دقيقة هييرو: النسخة الأخيرة من المونديال لا تقارن بغيرها 3:07 دقيقة تخوّف في يوفنتوس خلال الاجتماع السنوي 0:45 دقيقة ديلي ميل تسلط الضوء على رحيل جونيور إلى ريال مدريد 1:45 دقيقة برايثوايت يصف مواجهة برشلونة بالأمر الاستثنائي 0:41 دقيقة اليابان تكافئ مدرب المنتخب مورياسو بتمديد عقده 0:52 دقيقة المغرب يهدد بعدم المشاركة ببطولة إفريقيا للمحليين 3:02 دقيقة باريس سان جيرمان يبحث عن الفوز أمام ستراسبورغ 3:29 دقيقة مباراة بطموحات مختلفة بين مانشستر سيتي وليدز 5:13 دقيقة يونايتد يواصل نتائجه الإيجابية ويهزم نوتينغهام 3:41 دقيقة تشلسي يستعيد ذاكرة الانتصارات ويهزم بورنموث