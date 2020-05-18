متابعة: مازن الريس



وكبّل فيروس كورونا (كوفيد-19) النشاطات الرياضية في معظم دول العالم وتدخل في أدق تفاصيلها، مثل التدريبات الجماعية أو الفردية والشروط الصحية الناظمة لها، إضافة لإيقافه البطولات الكبرى ومنع الجماهير من الجلوس في المدرجات.

وأجازت رابطة الدوري الإسباني بدءاً من اليوم الإثنين، إقامة تمارين لمجموعة من 10 لاعبين كحد أقصى.

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ونشر برشلونة متصدر الدوري الإسباني صورة للاعبيه العائدين لتمارينهم الجماعية اليوم من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت، إذ غرّد: "لقد عادوا"، في إشارة للتدريبات الجماعية بعد أن اقتصر الأسبوع الفائت على تدريبات فردية في الملعب.

The 𝘳𝘰𝘯𝘥𝘰 is back! 🔄 pic.twitter.com/Av1B2B6nET — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 18, 2020

😍 عندما يتجدد اللقاء بعد طول غياب ⚽ pic.twitter.com/3M4qWj8XoH — نادي برشلونة (من 🏠) (@fcbarcelona_ara) May 18, 2020

وبدوره غرّد ريال مدريد: "الدورة التدريبية الأولى هذا الأسبوع، تمت"، بعدما نشر عدة صور تظهر التقاء أكثر من لاعب في ذات المكان.

💪 Physical circuit

⚽ Ball exercises

✅ First training session of the week - done!#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/7X0xDyAoGP — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 18, 2020

وعاود لاعبو الدرجتين الأولى والثانية منذ الأسبوع الماضي تدريباتهم الفردية في مراكز الأندية في ظلّ تدابير صحية صارمة، بعدما أقرت الحكومة خطة تدريجية لرفع قيود الإقفال التام على أربع مراحل.

ووفق البروتوكول الذي وضعته الليغا، سُمِح بإقامة التمارين بمجموعات صغيرة مع قيود تباعد اجتماعي حيث يسمح بتواجد ستة لاعبين كحد أقصى على الملعب ذاته، قبل أن يرفع العدد تدريجياً.

ونشر أتلتيكو مدريد مقطع فيديو يظهر التدريبات الجماعية للاعبي الفريق وتصريحاً للبرتغالي جواو فيليكس قال به إنهم يتوقون للعودة ومؤكداً شعورهم بأنهم في حالة جيدة.

وشمل الإجراء جميع الأندية حتى التي تتدرب في مناطق لا تزال تعدّ من الأكثر تضرراً بالجائحة في إسبانيا (مثل العاصمة مدريد أو إقليم كاتالونيا)، وأبقت فيها السلطات قيوداً أكثر صرامة من مناطق أخرى، للحد من تفشي "كوفيد-19".

واستقبلت الجماهير فيديو التدريبات الجماعية الذي نشره فالنسيا برحابة صدر ظهرت في التعليقات، خاصة وأنّ فالنسيا أكثر الأندية الإسبانية معاناة من الفيروس بعدما تأكد في الأشهر الفائتة إصابة عدة لاعبين من فريقه الأول ونسبة عالية من كوادره.

🔄🦇 ¡Vuelta a los entrenamientos en GRUPO!



Nada mejor que entrenar con nuestros compañeros de equipo 🤜🏼🤛🏼



Las mejores imágenes 😉⤵️#AMUNTWorld 🌏 pic.twitter.com/wpjGA7J1Ob — Valencia CF 🦇💯 #AMUNTDesdeCasa 🏡 (@valenciacf) May 18, 2020



وتفكر إسبانيا جدياً بتجربة ألمانيا الناجحة في إعادة منافسات الدوري إلى الحياة بدءاً من السبت الفائت حيث أصبحت أول بطولة كبرى في أوروبا تستأنف مباريات الدوري المحلي.

وتعد إسبانيا من أكثر جول العالم تأثراً بالوباء، مع تسبب "كوفيد-19" بأكثر من 27 ألف وفاة.