بايل يعود لتدريبات الملكي من قبل beIN SPORTS June 10, 2020 14:20 0:31 دقيقة عاد الويلزي غاريث بايل إلى تدريبات فريقه ريال مدريد بعد توقف اضطراري بسبب وباء كورونا إضافة إلى عدم مشاركته في تدريبات فريقه الأسبوع الماضي. -آخر الفيديوهات 1:04 دقيقة نونو غوميش يدعم إقامة مباريات دوري الأبطال بلشبونة 0:23 دقيقة تقارير تؤكد اهتمام تشيلسي بضم هافيرتس نجم ليفركوزن 0:46 دقيقة إنهاء موسم المستويين الثالث والرابع في إنكلترا 2:33 دقيقة ماريو بالوتيلي يتعرّض لموقف محرج ! 0:34 دقيقة توزار ينضمّ إلى صفوف هيرتا برلين قريباً 0:30 دقيقة هوفنهايم يتخلى عن مدربه 0:32 دقيقة كانتي يشارك في تدريبات تشيلسي الجماعية 6:23 دقيقة رفض استئناف ليون وتعليق هبوط أميان وتولوز 0:36 دقيقة لالانا سيبقى مع ليفربول حتى نهاية الموسم 0:43 دقيقة رئيس بلدية مدريد يدعم استضافة نهائي 2020