وأثناء احتفال لاعبي منتخب ويلز بوصولهم لمحطة "يورو 2020" أُخذ العلم من الجماهير، التي حلت بملعب كارديف أثناء مواجهة المجر في الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة للحدث الكبير في القارة العجوز، فكتب عليه : "ويلز، غولف، مدريد .. بهذا الترتيب".

ولفت هذا العلم الانتباه بعد أن أكد اللاعب من خلاله أنه يفكر في بلده في المقام الأول ثم رياضة الغولف ثانياً وأخيراً فريقه ريال مدريد وهذا ما اعتبر "استفزازاً" للنادي الملكي.

ويمر بايل (30 عاماً) بفترة دقيقة داخل كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بما أنه يلازم الدكة ويحظى بوقت قليل في المباريات كما أن الشائعات تحوم حول رحيله عن مدريد في الـ"ميركاتو" الشتوي.

وبعد هذه الحركة، قد يضع النجم الويلزي نفسه بين مطرقة فلونتينو بيريث (رئيس ريال مدريد) الذي قد يسلط عليه جملة من العقوبات وسندان المدرب زيدان الذي قد يجعله نزيل الدكة أو خارج التشكيلة لفترة طويلة.