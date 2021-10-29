بارجوان يتحدّث عن أهدافه مع برشلونة من قبل beIN SPORTS October 29, 2021 19:09 0:40 دقيقة أكد سيرجي بارجوان مدرب برشلونة المؤقت في المؤتمر الصحفي الذي عقد لتقديمه لوسائل الإعلام والجمهور أن هدفه الأول هو دفع اللاعبين إلى تحسين مستوياتهم وبذل المزيد من الجهود في المباريات القادمة. مقابلات تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة سيرجي بارجوان -آخر الفيديوهات 5:04 دقيقة باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على ليل 0:35 دقيقة زفيريف يبلغ نصف نهائي بطولة فيينا المفتوحة للتنس 0:55 دقيقة ناغلسمان يطالب لاعبي بايرن بنسيان خيبة كأس ألمانيا 0:22 دقيقة غوارديولا يدعم فكرة تولّي تشافي تدريب برشلونة 0:43 دقيقة غوارديولا يُشيد بفييرا 0:40 دقيقة كلوب: "لا توجد مباريات سهلة في البريميرليغ" 0:40 دقيقة بارجوان يتحدّث عن أهدافه مع برشلونة 0:34 دقيقة كوتينيو يعود إلى تشكيلة البرازيل 0:38 دقيقة لابورتا: "تشافي جزء من برشلونة" 3:42 دقيقة تنظيم ناجح لبطولة "كتارا" للتراياثلون