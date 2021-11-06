بارجوان يتحدث عن الكيفية التي تعادل بها برشلونة من قبل beIN SPORTS November 6, 2021 20:05 1:05 دقيقة تأسف مدرب برشلونة المؤقت سيرجي بارجوان على ضياع الفوز أمام سيلتا فيغو وتحول النتيجة من 3-0 للنادي الكتالوني إلى 3-3، كما تطرق للتبديلات التي اضطر عليها. مقابلات برشلونة سيلتا فيغو سيرجي بارجوان -آخر الفيديوهات 1:25 دقيقة ريال مدريد (2)-(1) رايو فاليكانو - التغطية الخاصة 1:05 دقيقة بارجوان يتحدث عن الكيفية التي تعادل بها برشلونة 0:32 دقيقة فودين: "سيطرنا على كل مجريات المباراة" 0:34 دقيقة ماذا قال تشافي لجماهير برشلونة؟ 3:26 دقيقة تشيلسي يتعثر بالتعادل أمام بيرنلي 5:00 دقيقة سيلتا فيغو يقلب الطاولة على برشلونة 0:31 دقيقة سولشار: "هناك دائماً تواصل جيد مع الإدارة" 0:39 دقيقة فيرشتابن الأسرع في تجارب جائزة المكسيك الكبرى 4:20 دقيقة مانشستر سيتي يحسم الديربي ويهزم يونايتد 2:34 دقيقة باريس سان جيرمان يبحث عن الفوز من بوابة بوردو