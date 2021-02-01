ووصف بارتوميو في تصريحات إعلامية تحميله مسؤولية التسريب بالأخبار الكاذبة، مضيفاً أنّ هذه قضية جادة جداً وموضوع مهم، مشدداً على أن ما حدثَ غير قانوني.

وواصل بارتوميو حديثه قائلاً إنّ نهاية هذه القضية ستكون في ساحات المحاكم دون شك.

ودافع بارتوميو عن المبلغ الذي يتقاضاه ليونيل ميسي، مؤكّداً أنه يستحقه تماماً لأسباب رياضية وتجارية، مضيفا أنّ النادي قادرٌ على دفع هذه المبالغ لولا جائحة كورونا.

وأكد بارتوميو أنّ التسريب لم يتم عبر أي من مسؤولي الإدارة السابقة في برشلونة لأنهم لا يملكون أيَ نسخ من العقود الموقعة.

وتعليقاً على قضية تسريب عقد ليونيل ميسي، وصف رونالد كومان الواقعة أنّها حدثت بنوايا سيئة، مضيفاً أنها محاولة لإيذاء النادي واللاعب، مشدداً على ضرورة إقالة المسؤول عن التسريب إن كان شخصاً من داخل النادي.

