أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة متصدر وبطل الدوري الإسباني لكرة القدم، نيته تمديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي ورغبته باستمرار علاقة الطرفين "الى الأبد" بشكل يضمن ارتباط اللاعب بالنادي حتى بعد اعتزاله.

وأكد بارتوميو في مقابلة مع شبكة "إي إس بي إن" الأميركية بثت ليل الخميس الجمعة "لا يزال الوقت مبكرا، وتبقى سنتان (من عقد اللاعب)، لكن نعم، يجب أن نتحدث العام المقبل ليبقى أيضا سنوات عدة أخرى".

وتدرج ميسي في الفئات العمرية للعملاق الكاتالوني، وبدأ الدفاع عن ألوان الفريق الأول عام 2005. وفي العام 2017، مدد اللاعب البالغ من العمر 31 عاما عقده للمرة الثامنة مع الفريق، وهو يمتد حتى عام 2021.

وأضاف بارتوميو "نرغب بالتمديد له (...) نريد أن يحظى بمسيرة طويلة جدا لكي نواصل الاستمتاع" بأداء أفضل لاعب في العالم خمس مرات، متابعا "هو يتطور دائما، يبتكر دائما. أمامه أعوام عدة" في الملعب.

وردا على سؤال عن إمكانية توقيع عقد لمدى الحياة مع قائد الفريق ميسي على غرار قائده السابق أندريس إنييستا (انتقل الى الدوري الياباني بعد نهاية الموسم الماضي)، قال بارتوميو "ميسي يعرف جيدا حالته البدنية، وعندما يعتقد بأن مساهمته ليست بقدر ما يجب أن تكون" سيعتزل.

وشدد على أن "ميسي رجل ناد واحد، وأعتقد أن مشواره مع برشلونة يتخطى كرة القدم. أعتقد أن علاقته مع برشلونة ستستمر الى الأبد".

ودون ميسي اسمه في السجلات التاريخية للفريق الكاتالوني، فهو هدافه التاريخي مع 594 هدفا وثاني أكثر لاعب ارتدى قميصه (676 مباراة)، خلف تشافي هرنانديز (767 مباراة) لاعب السد القطري حاليا.

وأحرز الأرجنتيني مع النادي الكاتالوني سلسلة ألقاب أبرزها الدوري الإسباني لكرة القدم تسع مرات، ودوري أبطال أوروبا أربع مرات.