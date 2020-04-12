بارتوميو يحاول لملمة صفوف برشلونة من قبل beIN SPORTS April 12, 2020 22:31 1:43 دقيقة يسعى رئيس نادي برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو، إلى إعادة الهدوء للبيت الكتالوني، بعد سلسلة من الأزمات التي أحاطت به، لعل أهمها قضية مواقع التواصل الإجتماعي إذ لا يزال النادي ينتظر التحليل الداخلي لهذه القضية. تقارير إخبارية الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة إقامة طواف إيطاليا مطلع الخريف المقبل 1:57 دقيقة تضرر الصحف الإيطالية بسبب وباء الكورونا 1:43 دقيقة بارتوميو يحاول لملمة صفوفه 0:39 دقيقة مسودة إرشادات للاتحاد الإسباني لكرة القدم 0:55 دقيقة ريال سوسييداد يتراجع عن العودة للتدريبات 0:47 دقيقة لاتسيو ينتقد المحسوبية ويتعذّر بـ"رفاهية" رونالدو 0:53 دقيقة "فيفا" يعد باعتماد المرونة في سوق الانتقالات 1:55 دقيقة إطلاق بطولة "كأس البقاء في المنزل" الافتراضية 1:01 دقيقة توتنهام يحدد سعر البيع المحتمل لنجمه كاين 0:38 دقيقة سبورتنغ البرتغالي يقلص رواتب لاعبيه