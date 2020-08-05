بارتوميو لـ beIN SPORTS: ميسي يرغب بإنهاء مسيرته في برشلونة من قبل beIN SPORTS August 5, 2020 19:14 0:25 دقيقة أكد رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو في حوارٍ حصري مع beIN SPORTS أن نجم الفريق الأول وقائده ليونيل ميسي يرغب في إنهاء مسيرته داخل أسوار النادي الكتالوني. مقابلات جوسيب ماريا بارتوميو الدوري الإسباني ليونيل ميسي برشلونة -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة ليفركوزن يفتقد لخدمات أميري أمام رينجرز 2:05 دقيقة تأجيل مباراة في الدوري المصري بسبب "كوفيد-19" 0:31 دقيقة الموافقة على عودة التدريبات في الأرجنتين 0:48 دقيقة هل صرف الـ"يونايتد" النظر عن سانشو؟ 0:35 دقيقة الغاء بطولة مدريد للـ"ماسترز" 0:23 دقيقة كولن يمدد عقد مدربه جيسدول 0:40 دقيقة ريال مدريد يخوض حصة تدريبية قبل مواجهة سيتي 2:24 دقيقة الخياراتُ التكتيكية سلاح بيب في مواجهة زيدان 0:59 دقيقة أتلتيكو مدريد بتشكيلة مكتملة يستعد لمواجهة لايبزيغ 0:35 دقيقة تعرف على آخر أخبار برشلونة قبل مواجهة نابولي