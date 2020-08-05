بارتوميو في حوار حصري مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS August 5, 2020 19:30 16:45 دقيقة شاهد الحوار الحصري الكامل الذي أجراه الزميل أشرف بن عياد مع رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو. مقابلات جوسيب ماريا بارتوميو برشلونة الإسباني الدوري الإسباني ميسي -آخر الفيديوهات 4:28 دقيقة مانشستر يونايتد يمضي قدماً نحو ربع النهائي 0:16 دقيقة إصابة مقلقة لفيراتي قبل أسبوع من مواجهة أتلانتا 3:48 دقيقة إنتر ميلان يتجاوز خيتافي ويتأهل لربع النهائي 2:04 دقيقة باريس سان جيرمان يهزم سوشو ودياً 0:33 دقيقة كاتالونيا جاهزة لاستضافة مباراة برشلونة ونابولي 4:36 دقيقة شاختار أول المتأهلين إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي 3:17 دقيقة كوبنهاغن يصعد إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي 0:29 دقيقة مانشستر سيتي يتعاقد مع أكي لخمس سنوات 0:36 دقيقة غياب بايل وخاميس عن تشكيلة ريال مدريد أمام سيتي 16:45 دقيقة بارتوميو في حوار حصري مع beIN SPORTS