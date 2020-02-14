بارتوميو: "النادي الكاتالوني يساهم في تنمية مدينة برشلونة" February 14, 2020 18:09 0:55 دقيقة قال رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو إن النادي الكاتالوني يساهم بشكل كبير في التنمية بالمدينة من خلال خلق العديد من فرص العمل. كما أن المدينة بدورها تقدم الكثير للنادي الأمر الذي ساهم في نموّه بشكل أكبر . مقابلات الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 1:15 دقيقة الذوادي: المونديال سيسهم بخدمة أهداف قطر التنموية 0:51 دقيقة بين ديفيس ولو تشيلسو يعودان إلى تدريبات توتنهام 1:19 دقيقة مواجهة فالنسيا وأتليتيكو مدريد تكتسي بالندية 1:12 دقيقة مستقبل دوناروما مع ميلان مجهول 0:25 دقيقة البرتغال وبلجيكا وكرواتيا وسويسرا في الدوحة 1:22 دقيقة كلوب يجهل مصير صلاح في الألعاب الأولمبية 1:19 دقيقة درجال يأمل بتغيير النظام الأساسي للاتحاد العراقي 3:02 دقيقة أسرع الثلاثيات في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز 0:52 دقيقة كابيلو حاول التعاقد مع ميسي 0:55 دقيقة بارتوميو: "نحن نساهم في تنمية مدينة برشلونة"