مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر اليوم الانترنت
اهم مباريات الدوري الدوري الإسباني اليوم 14-09 والقادمة لهذا الأسبوع، منقولة كاملة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
جدول ومواعيد اهم مباريات الدوري الإسباني اليوم 14-09 والبث المباشر لهذا الأسبوع تجدونه هنا مع القنوات الناقلة للبث المباشر عبر beIN SPORTS.
جدول مباريات اليوم لجميع الأحدث والقنوات الناقلة
|
اهم مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت القادمة اليوم وهذا الأسبوع والقنوات الناقلة والمواعيد
|
المباراة
|
الموعد
|القناة
|
مايوركا × اثلتيك
|
الجمعة 30-8 | 21:00
|
beIN HD3
|
ريال مدريد × ليفانتي
|
السبت 14-09 | 14:00
|
beIN HD3
|
ليجانيس × فياريال
|
السبت 14-09 | 17:00
|
beIN HD3
|
سوسييداد × أتلتيكو مدريد
|
السبت 14-09 | 19:30
|
beIN HD3
|
برشلونة × فالنسيا
|
السبت 14-09 | 22:00
|
beIN HD3
|
ايبار × اسبانيول
|
الأحد 15-09 | 13:00
|
beIN HD3
|
الافيش × اشبيليه
|
الأحد 15-09 | 15:00
|
beIN HD3
|
سيلتا فيغو × غرناطة
|
الأحد 15-09 | 17:00
|
beIN HD3
|
بلد الوليد × أوساسونا
|
الأحد 15-09 | 19:00
|
beIN HD3
|
ريال بتيس × خيتافي
|
الأحد 15-09 | 22:00
|
beIN HD3