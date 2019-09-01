مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر اليوم الانترنت
اهم مباريات الدوري الدوري الإسباني اليوم والقادمة لهذا الأسبوع الثالث، منقولة كاملة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
جدول ومواعيد اهم مباريات اليوم في الدوري الإسباني والبث المباشر لهذا الأسبوع تجدونه هنا مع القنوات الناقلة للبث المباشر عبر beIN SPORTS.
جدول مباريات اليوم لجميع الأحدث والقنوات الناقلة
|
مواعيد مباريات الدوري الإسباني القادمة اليوم وهذا الأسبوع والقنوات الناقلة
|
المباراة
|
الموعد
|القناة
|
اشبيليه - سيلتا فيغو
|
الجمعة 30-8 | 21:00
|
beIN HD3
|
بلباو × سوسييداد
|
الجمعة 30-8 | 23:00
|
beIN HD3
|
اوساسونا × برشلونة
|
السبت 31-8 | 18:00
|
beIN HD3
|
خيتافي × الافيش
|
السبت 31-8 | 20:00
|
beIN HD13
|
ليفانتي × بلد الوليد
|
السبت 31-8 | 20:00
|
beIN HD7
|
بيتيس × ليغانيس
|
السبت 31-8 | 22:00
|
beIN HD3
|
فالنسيا × مايوركا
|
الأحد 01-9 | 18:00
|
beIN HD1
|
أتلتيكو × ايبار
|
الأحد 01-9 | 20:00
|
beIN HD3
|
اسبانيول × غرناطه
|
الأحد 01-9 | 20:00
|
beIN HD1
|
فياريال × ريال مدريد
|
الأحد 01-9 | 22:00
|
beIN HD3