ويتنافس في الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة كل من الرئيس السابق جوان لابورتا إضافة إلى كل من توني فريشا وفيكتور فون.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل ظروف صعبة يمر بها النادي الكاتالوني حيث يعيش أزمة اقتصادية خانقة.. كما تحوم الشكوك أيضا حول إمكانية استمرار قائد الفريق ليونيل ميسي إذ من المتوقع أن يضع الرئيس الجديد للنادي مسألة اقناع النجم الأرجنتيني بالبقاء على رأس أولوياته.

وقال لابورتا في هذا الصدد: في حال فوزي بانتخابات رئاسة برشلونة فسأتصل مباشرة بوالد ميسي.

تواصل عملية التصويت لانتخاب رئيس جديد لنادي برشلونة @fcbarcelona_ara pic.twitter.com/qFThSBBEpW — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) March 7, 2021

ساعة الحسم

وكتب النادي على موقعه الرسمي الأحد "إنها الساعة الحاسمة. لقد بدأ اليوم الانتخابي. في الساعات الاثنتي عشرة المقبلة، سينتخب الأعضاء (الحكومة الجديدة) لبرشلونة حتى عام 2026".

وقال لابورتا بعد الإدلاء بصوته في ملعب "كامب نو" عند الساعة العاشرة: "هذه أهم انتخابات في تاريخ برشلونة. فلتجعلنا نسبة المشاركة العالية أكثر من مجرّد نادٍ"، في اشارة إلى شعار البلاوغرانا.

وتابع المرشح الأوفر حظًا الذي ترأس مجلس إدارة النادي بين عامي 2003 و2010 في بداية العصر الذهبي للمدرب بيب غوارديولا: "فليكن هذا اليوم يوم ديمقراطية للنادي. أود أن أشكر كل فريق حملتي الانتخابية، والمتطوعين والعاملين في النادي والاعضاء الذين سمحوا بإجراء هذه الانتخابات".

وحتى مع بدء تهاطل الأمطار في برشلونة بعد دقائق من فتح مراكز الاقتراع، أشار النادي على موقعه الرسمي عند الساعدة 9,45 أنه "يستمر التدفق الكبير للأعضاء الى الملعب"، ونشر صورة للمشجعين في الصف وهم يرتدون أقنعة ويفركون أياديهم بالمعقمات.

إجراءات احترازية

وتجري العادة في أن يدلي الاعضاء بأصواتهم في مقر النادي في ملعب "كاب نو" ولكن بسبب الوضع الصحي جراء جائحة كوفيد-19، سمح لهم بالقيام بالعملية الانتخابية عن طريق البريد.

ومن بين أنصار النادي الذين يحق لهم التصويت وعددهم 110290 ألف شخص، طلب 22811 منهم التصويت عبر البريد، في حين ينتظر قدوم 87479 إلى صناديق الاقتراع في الأماكن المخصصة لهم اي ما نسبته 79,3 من مجمل الناخبين.

وتقلص عدد أماكن التصويت من 10 إلى 6 حيث يمكن لأنصار النادي التصويت في مقر النادي في برشلونة، أو في جيرونا، تاراغونا، تورتوسا، لييدات وأندورا من أجل أن يكتبوا صفحة جديدة في تاريخ النادي العريق.

تغلق صناديق الاقتراع عند الساعة التاسعة مساء في التوقيت المحلي حيث من المتوقع ان تصدر النتائج قبل منتصف الليل.

ملف ميسي الأبرز

وتم تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة أصلاً في 24 كانون الثاني/يناير إلى السابع من آذار/مارس بسبب تداعيات فيروس كورونا، لكن المسؤوليات لا تزال كبيرة والملف الاكثر سخونة بطبيعة الحال هو محاولة تجديد عقد ميسي الذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو المقبل.

وكان أفضل لاعب في العالم ست مرات أعلن في 27 كانون الاول/ديسمبر بانه لم يقرر اي شيء بشأن مستقبله علماً بانه اتخذ قرارا بالرحيل عن النادي الكاتالوني الصيف الماضي قبل ان يعدل عنه.

أما المهمة الأخرى الطارئة فهي كيفية تسديد ديون النادي على مراحل، ومناقشة امكانية تقليص رواتب اللاعبين.

تحديات اقتصادية

وبحسب آخر دراسة اقتصادية نشرت في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، يتعين على برشلونة تعويض مبلغ مقداره 730,6 مليون يورو حتى نهاية حزيران/يونيو، بالإضافة إلى أكثر من مليار يورو (1,19 مليار دولار) على المدى البعيد.

فشل الفريق في إحراز اي لقب منذ فوزه بالدوري موسم 2018-2019، ويواجه خطر الخروج من الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد سقوطه على أرضه امام باريس سان جرمان 1-4 قبل مباراة الإياب الاسبوع المقبل على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية.

بيد أن برشلونة يبقى مؤسسة عريقة، والنادي الأكثر ايرادات حول العالم مع 715,1 مليون دولار لموسم 2019-2020 بحسب شركة ديلويت العالمية.

مداخلة مراسلنا أشرف بن عياد