متابعة - مازن الريس



فاز ريال مدريد بصعوبة بالغة على ضيفه ليفانتي 3-2 اليوم السبت في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفرّط هازار ورفاقه بانتصار عريض على حساب ليفانتي وعاشوا دقائق صعبة على أرض ملعب سانتياغو برنابيو، بعد إهدار البرازيلي فينيسيوس للكثير من الفرص السهلة.

وسجّل الفرنسي كريم بنزيمة ثنائية (25 و31) والبرازيلي كاسيميرو (40) أهداف ريال مدريد فيما تكفّل مايورال والبديل ميليرو بتذليل الفارق (49 و75).

وشهد اللقاء مشاركة كلّ من هازار وميليتاو ويوفيتش كبدلاء بعد انتدابهم هذا الموسم، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 8 نقاط فيما تجمّد رصيد ليفانتي عند ست نقاط.



ريال مدريد وليفانتي - التغطية الخاصة

(90+2) البلجيكي كورتوا ينقذ مرمى ريال مدريد من هدف قاتل في الوقت بدل الضائع.

(85) الكولومبي خاميس رودريغيز يسدد بعيداً عن المرمى.

(78) بنزيمة يسدد كرة بعيدة على أبواب منطقة الجزاء.

- هدف (75): ميليرو يضع ريال مدريد في موقف محرج بتسجيله الهدف الثاني.

(71) الحظ العاثر يلازم فينيسيوس وأيتور يقف في طريق هدفه الأول.

(66) البلجيكي هازار يتابع تألقه بعد نزوله بدقائق وحارس ليفانتي يحرمه من التسجيل في مناسبتين.

(62) راية التسلل تحرم فينيسيوس من الهدف الرابع بعد أن عانده الحظ عدة مرات.

57) القائم يحرم بنزيمة من الهاتريك بعد مجهود فردي رائع وفينيسيوس يفشل في متابعة الكرة.

(51) حارس ليفانتي يتألق مجدداً ويحرم ريال من الهدف الرابع.

- هدف (49): مايورال يذلل الفارق ويرفض الاحتفال بهدفه أمام فريقه السابق.

- هدف (40): البرازيلي كاسيميرو يستثمر تمريرة مواطنه فينيسيوس بأفضل طريقة مضيفاً الثالث.

- هدف (31): بنزيمة يزور الشباك مجدداً مضيفاً الهدف الثاني لصالح ريال مدريد.

- هدف (25): بنزيمة يبصم برأسه على هدف ريال مدريد الأول.

(22) القائم يقف في طريق تسديدة فاسكيز.

(21) بنزيمة يهدد وأيتور يتصدى ببراعة مجدداً.

(16) كروس كان قريباً جداً من التسجيل والكرة تبعد إلى ركنية في النهاية.

(13) الألماني كروس يعتمد على خيار التسديد من بعيد لكن كرته تخطئ المرمى.

(8) أيتور يسبق بنزيمة إلى تمريرة بينية كادت تمنح ريال مدريد الهدف الأول.

(7) الكوستاريكي دوارتي يهدر فرصة الهدف الأول لصالح ليفانتي.

(2) الفرنسي كريم بنزيمة يبدأ فرص المباراة بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء يتصدى لها أيتور فرنانديز.

التشكيلة الرسمية لكل من ريال مدريد وليفانتي