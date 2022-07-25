انتدابات برشلونة تثير حماس جماهيره للموسم القادم من قبل beIN SPORTS July 25, 2022 15:14 2:59 دقيقة نجح نادي برشلونة في تغيير صورته لدى الجماهير بعد الصفقات الكبيرة التي أبرمها في فترة قصيرة خلال الميركاتو الحالي، الأمر الذي بدا واضحاً في مشاركة اللاعبين الجدد في الكلاسيكو الودي أمام ريال مدريد. تقارير إخبارية رافينيا روبرت ليفاندوفسكي برشلونة -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة يوفنتوس يجري تدريباته استعداداً لمواجهة برشلونة 2:59 دقيقة انتدابات برشلونة تثير حماس جماهيره للموسم القادم 0:48 دقيقة مانشستر يونايتد يبدأ البحث عن خيارات بخلاف دي يونغ 0:42 دقيقة توتنهام يمدد عقد بين ديفيس حتى 2025 0:38 دقيقة أولمبياد باريس: سلسلة اجتماعات لمناقشة الاستعدادات 6:02 دقيقة ميسي ونيمار ومبابي يسجلون في ودية باريس سان جيرمان 0:57 دقيقة دوبلانتيس يتوج باللقب مع رقم قياسي عالمي 0:30 دقيقة ذهبية التتابع 4 مرات 400 م لرجال الولايات المتحدة 3:34 دقيقة الأميركية أثينغ مو تحرز اللقب العالمي لسباق 800 م 0:31 دقيقة ذهبية سباق 5 آلاف م للنروجي إنغيبريغتسين