امتحان صعب لبرشلونة عند مواجهة بيلباو من قبل beIN SPORTS August 21, 2021 10:06 3:04 دقيقة ينزل برشلونة ضيفاً على أتليتك بيلباو في ملعب سان ماميس في مواجهة صعبة وقوية اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 3:55 دقيقة ليفربول يتخطى بيرنلي ويحصد فوزه الثاني 1:11 دقيقة ناغلسمان غير مكترث بشائعات رحيل ليفا 0:43 دقيقة فلورنتسي إلى ميلان معاراً من روما 3:04 دقيقة امتحان صعب لبرشلونة عند مواجهة بيلباو 0:53 دقيقة مواجهة مرتقبة بين بينيتيز وبييلسا 1:31 دقيقة كورتوا: "سأحاول إنهاء مسيرتي في ريال مدريد" 2:07 دقيقة لقطة اليوم – حادثة سقوط الدراج الإسباني أليخاندرو 5:14 دقيقة باريس سان جيرمان يضم بريست لقائمة ضحاياه 0:47 دقيقة روبليف يصطدم بمدفيديف في نصف نهائي دورة سينسيناتي 1:02 دقيقة منتخب عُمان يخسر أمام البرتغال