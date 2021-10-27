على ملعب تيريزا ريفيرو في العاصمة الإسبانية مدريد، سجل فالكاو هدفاً في الدقيقة 30، مستغلاً تمريرة ممتازة من زميله أوسكار تريخو.

وهذا الهدف الرابع لفالكاو في آخر 5 مباريات له ضد برشلونة في الدوري، 3 أهداف منها عندما كان لاعباً في صفوف أتلتيكو مدريد، لكن فريقه خسر في المباريات الأربع، أما اليوم فحمل الهدف طعم الانتصار على الفريق الكتالوني.

وفي الشوط الثاني لعب الحارس المقدوني لفاليكانو؛ ستول ديميتريفسكي دور البطولة وتصدى لركلة جزاء حصل عليها مهاجم البرسا، الهولندي ممفيس ديباي وسددها بنفسه دون أن ينجح بتدوين التعادل 73.

خسارة زادت من وضعية المدرب الهولندي رونالد كومان بعد هزيمته في الكلاسيكو قبل أيام، إضافة لخسارته من أتلتيكو مدريد هذا الموسم، وحصده لفوز واحد من ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

وتجمد رصيد الفريق الكاتالوني عند النقطة 15 في المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد فاليكانو إلى النقطة 19 في المركز الخامس.

وقبل هذه المباراة فاز برشلونة في آخر 13 مباراة على رايو فاليكانو في الدوري الاسباني، مسجلاً معدل 4.3 هدف في المباراة الواحدة، وهي أطول سلسلة له من الانتصارات على نفس الفريق في الدوري، لكنها كسرت اليوم.

وفشل برشلونة في الفوز في آخر 4 مباريات خارج ملعبه في الدوري (تعادل 2 خسارة 2)، كما فشل في التسجيل في آخر ثلاث مباريات، وكانت المرة الأخيرة التي يفشل في التسجيل فيها في 3 مباريات متتالية خارج ملعبه في الدوري كانت في فبراير 2003، قبل تاريخ اليوم.

وفي مباراة أخرى، تعادل إشبيلية أمام مضيفه ريال مايوركا 1-1.

وافتتح أنتونيو سانشيز التسجيل لمايوركا (21)، فيما أدرك الأرجنتيني إريك لاميلا التعادل لإشبيلية (72)، ليرفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 21 نقطة.

أما ريال بيتيس، فدك شباك ضيفه فالنسيا 4-1.

وافتتح بورخا ايغليسياس التسجيل لبيتيس (14 من ركلة جزاء) قبل أن يضيف الهدف الثاني (30).

وقلص البرازيلي غابريال باوليستا الفارق لفالنسيا (39)، قبل أن يحسم بيتيس النتيجة بهدفين من الأرجنتيني جيرمان بيتسيلا (61) وخوان ميغيل (68).



