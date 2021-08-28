وكان مدافع إلتشي إنزو روكو افتتح التسجيل بعد مرور 11 دقيقة قبل أن يرتقي النصيري لكرة برأسه ويودعها الشباك قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق..

وحقق أتليتك بلباو أول فوز له هذا الموسم إثر تغلبه على مضيفه سلتا فيغو 1-صفر.

ونجح بلباو خلافاً لمجريات اللعب في افتتاح التسجيل عندما انتزع سانسيت الكرة في وسط الملعب قبل أن يمررها باتجاه إيناكي وليامس ليسجل الأخير باكورة أهدافه هذا الموسم (34).

وظن وليامس بأنه سجل الهدف الثاني في مطلع الشوط الثاني لكنه ألغي بعد اللجوء إلى تقنية الحكم المساعد بسبب مخالفة على أليكس بيرانغيه (52). ثم أهدر وليامس ايضا فرصتين سهلتين أواخر المباراة (78 و83).

وتغلب ريال سوسييداد على ليفانتي بهدف سجله أندير بارينتيكسيا في الدقيقة 42.

