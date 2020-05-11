الملكي ينوي تخفيض الرواتب بنسبة 30% في الموسم المقبل May 11, 2020 15:09 2:09 دقيقة وباء كورونا يجبر نادي ريال مدريد الإسباني على اللجوء لخيار تخفيض الرواتب بنسبة 30 بالمئة في الموسم المقبل بحسب معلومات من داخل البيت الأبيض. الدوري الإسباني ريال مدريد وباء كورونا -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة حارس مرمى ريال بيتيس يعلن إصابته بفيروس كورونا 0:44 دقيقة "آس": رابطة الليغا تنوي استئناف الموسم في 12 يونيو 0:39 دقيقة قرارات مهمة للاعبين والمدربين في الدوري التونسي 1:20 دقيقة أدلة جديدة على تناول المنشطات داخل المنتخب الروسي 2:09 دقيقة ريال ينوي تخفيض الرواتب بنسبة 30% في الموسم المقبل 5:12 دقيقة تطورات الوضع في ألمانيا قبل استئناف الدوري 3:52 دقيقة آخر أخبار عودة النشاط الكروي في إسبانيا 2:09 دقيقة الرابطة تحدد الموعد الرسمي لانطلاق الموسم الجديد 4:42 دقيقة مراسلنا يتحدث عن آخر أخبار عودة الدوري الإنكليزي 0:33 دقيقة عودة كرة القدم في إيطاليا تتطلب المزيد من التدقيق