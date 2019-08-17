الملكي يفتتح موسمه بشكل رائع... شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو وأبرز أحداثها

وأنهى الملكي الشوط الأول بالتقدم 1-0 عن طريق الفرنسي كريم بنزيمة بعد كرة مميزة من الويلزي غاريث بايل 12.

وفي الشوط الثاني وبعد إلغاء حكم المباراة لهدف سجله سلتا فيغو بداعي التسلل بعد العودة للفار مع نهاية الشوط الأول، لم يهدأ الميرنغي وسجل الثاني عبر الألماني طوني كروس 61، والثالث بواسطة فاسكيز 80، رغم طرد لوكا مودريتش بعد 10 دقائق تقريبا من بداية الحصة الثانية.

وسجل سلتا هدفا شرفيا بواسطة إيكر لوسادا 90+1.



90+1- سلتا يسجل هدفا شرفيا عن طريق إيكر لوسادا

الهدف الثالث لريال مدريد د 80- فاسكيز يؤمن النتيجة بشكل نهائي بعد تمريرة رائعة من بنزيمة أحد نجوم المباراة.

هدف د 61- الألماني طوني كروس يسجل الثاني لريال مدريد بطريقة رائعة.

د 58- كورتوا ينقذ رأسية خطيرة جدا من الإيطالي أراوجو.

د 56- الحكم يطرد الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد بعد العودة إلى الفار إثر رؤية الحكم لخطأ ارتكبه لوكا على دينيس سواريز

د 51- جماهير سلتا فيغو تطالب حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء بعد اردتداد الكرة من كاسيميرو

نهاية الشوط الأول بتقدّم الملكي بهدف دون رد.

د 45- سلتا فيجو يعادل النتيجة عبر مينديز ولكن بعد العودة للفار الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

د 44- كاد غاريث بايل أن يعمّق جراح سلتا فيجو قبل نهاية الشوط الأول عندما توغل سريعاً على الجانب الأيسر وسدد على المرمى لكن الحارس بلانكو تصدى ببراعة.

د 30- فرصة خطيرة جداً لسلتا! اسباس من الناحية اليسرى يحول الكرة أمام المرمى لفيرنانديز لكن تدخل المدافع الدولي الفرنسي رافاييل فاران ينقذ الموقف.

د 12- ريال مدريد يفتتح التسجيل! مجهود فردي مميز من الويلزي غاريث بايل الذي يراوغ مدافعي فيجو بمهارة قبل أن يعكس كرة عرضية أمام المرمى يتابعها كريم بنزيمة في الشباك!

انطلاق الشوط الأول

تشكيلة ريال مدريد الأساسية

4-3-3: ثيبو كورتوا، ألفارو أودريوزولا، رافاييل فاران، سيرخيو راموس، مارسيلو، لوكا مودريتش، كاسيميرو، طوني كروس، غاري بايل، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.