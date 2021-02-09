الملكي يسعى للحفاظ على وتيرة الانتصارات من قبل beIN SPORTS February 9, 2021 13:22 3:11 دقيقة عاد الهدوء نسبياً إلى ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان بعد الفوز على هويسكا، وبات تركيز الفريق الملكي منصباً حالياً على الحفاظ على وتيرة الانتصارات في مباراة خيتافي المؤجلة من الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد هويسكا -آخر الفيديوهات 3:02 دقيقة إدارة بوتافوغو تناشد المشجعين بدعم بناء الفريق 3:17 دقيقة بونو يشيد بتتويج أسود الأطلس بأمم إفريقيا للمحليين 1:29 دقيقة تجربة فريدة عاشتها الجماهير في مدينة لوسيل القطرية 3:44 دقيقة أمير دولة قطر يشارك في فعاليات اليوم الرياضي 3:11 دقيقة الملكي يسعى للحفاظ على وتيرة الانتصارات 3:30 دقيقة جماهير الأهلي فخورة بفريقها رغم الخسارة أمام بايرن 3:43 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 22 3:29 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 2:52 دقيقة ليكرز يتخطّى عقبة ثاندر بصعوبة 0:39 دقيقة نادال يبدّد الشكوك ويعبر إلى الدور الثاني