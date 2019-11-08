رجال المدرب زيدان الذين حققوا انتصاراً عريضاً على غلطة سراي التركي في دوري الأبطال بسداسية نظيفة، سيرحلون لمواجهة إيبار بمعنويات مرتفعة حيث خاضوا مراناً وسط أجواء رائعة طبعها الكثير من الحماس وكشفوا عن رغبتهم الكبيرة في انتزاع النقاط الثلاث.

