متابعة: مازن الريس



قطع ريال مدريد شوطاً مهماً في سبيل فوزه بلقب الدوري الإسباني بعدما تجاوز عقبة ضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-0 يوم الجمعة ضمن الأسبوع الخامس والثلاثين من المسابقة.



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة بفارق أربع نقاط عن غريمه برشلونة قبل ثلاث مراحل من ختام الموسم، فيما توقف رصيد ألافيس عند 35 نقطة في المركز السابع عشر بفارق ثلاث نقاط عن مايوركا الثامن عشر.

وسجّل الفرنسي كريم بنزيمة هدف ريال مدريد الأول من ركلة جزاء تمّ تثبيتها بعد العودة إلى تقنية الفيديو إثر عرقلة على مواطنه ميندي (11).

وأضاف أسينسيو العائد مؤخراً من إصابة أبعدته لعدة أشهر، الهدف الثاني عقب تمريرة حاسمة من بنزيمة، إذ تمّ تثبيت الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو أيضاً بعدما ألغي بحجة التسلل لحظة تسجيله.

ودخل ريال مدريد مباراته أمام منافسه، الذي جاراه في العديد من فترات اللقاء، وهو منقوص من العديد من لاعبيه المميزين مثل سيرجيو راموس والبرازيلي مارسيلو وكارفاخال لأسباب مختلفة.

ريال مدريد وألافيس التغطية الخاصة

انتهاء اللقاء بفوز ثمين لريال مدريد.

- ريال مدريد يقود المباراة بهدوء ويقترب من الخروج بالنقاط الثلاث مع الوصول إلى الوقت بدل الضائع.

(85) خيمينيس أبرز لاعبي ألافيس يتصدى برشاقة لتسديدة من البديل إيسكو.

(75) الحظ وحارس ديبورتيفو ألافيس يستمران في معاندة محاولات البرازيلي رودريغو.

(74) الفرنسي فاران يتدخل في الوقت المناسب لتسديدة البديل بورخا.

(64) فاسكيز يهدر بطريقة غريبة فرصة الهدف الثالث.

(60) جوسيلو أميز لاعبي ألافيس اقترب من تذليل الفارق إلا أنّ كورتوا في المكان المناسب.

(58) تسديدة خطيرة من بنزيمة يبعدها الحارس تبعها محاولة أخرى من رودريغو في ذات الدقيقة.

هدف (50): كريم بنزيمة يكسر التسلل ويهدي أسينسيو كرة الهدف الثاني الذي ثبتته تقنية الفيديو بعدما ألغاه الحكم.

انتهاء الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف بعد أداء مقبول إلى حدّ ما لكن الضيف قادر على قلب الطاولة في النصف الثاني.

(45+5) تسديدة من بنزيمة بين يدي الحارس.

(36) الحظ يقف في وجه جوسيلو بعدما ابتعدت كرته عن المرمى وهو في وضع مثالي للتسجيل.

(26) الاسكتلندي بوركي كاد يباغت ريال مدريد لكن كورتوا يتألق مجدداً.

(18) روبرتو خيمينيس يبعد ببراعة كرة حولها زميله عن طريق الخطأ إلى مرماه ليحرم ريال مدريد من الهدف الثاني.

(13) تسديدة خادعة من الألماني كروس تلامس الشباك من الخارج.

هدف (11): الفرنسي كريم بنزيمة يسجل الهدف الأول لصالح ريال مدريد من ركلة جزاء حصل عليها ميندي.

(3) جوسيلو يرد سريعاً وعارضة البلجيكي كورتوا تتدخل.

(2) ريال مدريد يهدد مبكراً بعد كرة عرضية من الفرنسي ميندي يبعدها الحارس بصعوبة ولا تجد من يتابعها.

انطلاق مباراة ريال مدريد وألافيس.

التشكيلة الرسمية لكل من ريال مدريد وألافيس