الملف الاقتصادي هاجس حقيقي للرئيس المقبل لبرشلونة من قبل beIN SPORTS March 5, 2021 14:09 2:28 دقيقة يشكل الملف الاقتصاديّ تحديًّـا حقيقيًّا بالنسبة للرّئيس المقبلِ لبرشلونة، خصوصًا أن الناديَّ الكتالوني يُعاني منذ مدّة من أزمةٍ ماليّة خانقة. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 2:28 دقيقة الملف الاقتصادي هاجس حقيقي للرئيس المقبل لبرشلونة 2:25 دقيقة يوفنتوس يعيش على وقع أزمة مالية بسبب "كوفيد-19" 8:30 دقيقة قراءة في ردود الأفعال بعد سقوط ليفربول أمام تشيلسي 0:38 دقيقة كلوب يشرح سبب تغيير صلاح في مباراة تشيلسي 2:39 دقيقة مواجهة عربية خالصة بين بلوزداد والهلال 0:45 دقيقة تعرف على تشكيلة ليبرون جيمس لمباراة كل النجوم 2:10 دقيقة هوليداي يقود باكس للفوز على غريزليز 3:11 دقيقة تشيلسي يزيد من محن ليفربول على أرضه 0:33 دقيقة توتنهام يحقق فوزه الثالث توالياً 0:25 دقيقة الهلال السوداني يتعاقد مع فورموزينيو