المغربي سفيان شاكلة يسعى إلى التألق مع فياريال February 11, 2020 08:01 1:59 دقيقة يطمح المدافع المغربي سفيان شاكلة إلى التألق بقميص نادي فياريال الذي قرر اعتماده لاعبا رسميا للفريق الأول في أواخر شهر يناير الماضي. مقابلات فياريال -آخر الفيديوهات 9:32 دقيقة دولة قطر تحتفل باليوم الرياضي 0:25 دقيقة ليفربول يستعيد "إيقاع" التدريبات بحضور ماني 0:29 دقيقة كلينسمان يستقيل من تدريب هيرتا برلين 11:09 دقيقة موجز الأخبار 1:50 دقيقة باكس ينتصر برغم غياب يانيس 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:39 دقيقة بيليه يعاني من الاكتئاب بعد تراجع صحته 0:26 دقيقة تعادل إيجابي بين الوحدة الإماراتي والأهلي السعودي 1:32 دقيقة العهد حامل اللقب يستهل حملته بالفوز على هلال القدس 0:27 دقيقة فوز ثمين وصعب للكويت على الانصار