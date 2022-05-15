وبرغم سقوطه في فخ التعادل للمباراة الرابعة توالياً، إلاّ أن إشبيلية عاد بالأهم من العاصمة مدريد بتعادل سمح له برفع نقاطه في المركز الرابع إلى 76 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط عن مطارده المباشر ريال بيتيس الفائز على ضيفه غرناطة 2-صفر سجلهما خوانمي في الدقيقتين 14 و88، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لخطف المركز الاخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم من منافسه.

خاض النادي الأندلسي اللقاء أمام أتلتيكو الضامن تأهله إلى دوري الأبطال بفوزه على إلتشي 2-0 في المرحلة الماضية.

وفي مباراته الأخيرة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" قبل الرحيل، كاد المهاجم المخضرم لويس سواريز أن يفتتح التسجيل إلاّ أنّ كرته مرت بجانب القائم (6)، قبل أن يسجل مواطنه المدافع خوسيه خيمينيز الهدف الأول برأسية بعد ركنية من البلجيكي يانيك كاراسكو هزت شباك الحارس الدولي المغربي ياسين بونو (30).

وعادل المهاجم النصيري برأسية قوية في شباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك بعد تمريرة من البديل أوليفر توريس (85)، رافعاً رصيده إلى 5 أهداف في "لا ليغا" هذا الموسم.

وقلب ريال سوسييداد تأخره أمام مضيفه فياريال إلى فوز 1-2.

واحتاج فريق "الغواصات الصفراء" إلى النقاط الثلاث لإبقاء حظوظه بمركز في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عبر احتلاله المركز السادس، إلا انه فشل في تحقيق مبتغاه برغم تقدمه بفضل تسديدة اكروباتية من الفرنسي فرانسيس كوكلين (43).

ردّ سوسييداد في الشوط الثاني بتسجيله هدفين عبر السويدي الكسندر إيزاك (56) ومارتن زوبيمندي (73).

ورافق سوسييداد فريق بيتيس إلى "يوروبا ليغ"، فيما يحتاج فياريال السابع والذي يتقدم بفارق نقطة عن أتلتيك بلباو الفائز على أوساسونا 2-0 إلى فوز في عقر دار برشلونة في المرحلة الاخيرة لضمان تأهله إلى مسابقة "كونفرنس ليغ".

وفاز سلتا فيغو على إلتشي 1-صفر، وريال بيتيس على غرناطة 2-صفر.

وسقط ألافيس إلى الدرجة الثانية بخسارته أمام ليفانتي 1-3، علماً أن الاخير أوّل الهابطين.



